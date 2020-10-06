Брянские дорожники оценили возможности новой коммунальной техники

Приобретение новой коммунальной техники возможно только при предварительной ее апробации в городских условиях. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 5 октября прошла презентация новой коммунальной техники от профильной московской компании. Многофункциональные машины для обслуживания улично-дорожной сети показали на территории дорожного управления города Брянска.

Для презентации выбрали дорожную вакуумную подметально-уборочную машину на базе автомобиля «КАМАЗ». Также продемонстрировали возможности многофункциональной машины, прицепного измельчителя веток, распределителя противогололедных реагентов.

Представленные машины можно использовать в течение всего года. Они предназначены для уборки смета летом, и снега – зимой. Также техника используется для посыпки дорог песком и противогололедными реагентами.

Многофункциональная машина в зависимости от навесного оборудования может фрезеровать асфальт, измельчать пни и ветки деревьев, пересаживать деревья и многое другое.

Приобретение новой коммунальной техники возможно только при предварительной ее апробации в городских условиях. Также важным условием покупки является простота в обслуживании и доступность запчастей.

Помимо прочего брянские дорожники хотят изучить опыт использования данной техники в других регионах. Только после этого будет принято решение о приобретении новых коммунальных машин, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».