Житель Дятькова получил полтора года условно за призывы к экстремизму

35-летний житель брянского города Дятьково получил полтора года условно за призывы к экстремизму в интернете. Мужчине назначили испытательный срок один год. На этот же срок суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.

В суде установили, что обвиняемый в сентябре прошлого года разместил комментарий, в котором содержался призыв к насилию по национальному признаку. В зале суда брянцев полностью признал свою вину, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор ему пока не вступил в законную силу.

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