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Брянский губернатор повысил свой политический авторитет

Рост его политических «акций» зафиксировали эксперты
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянский губернатор Александр Богомаз повысил свой политический авторитет. Рост его «акций» на бирже губернаторов зафиксировал телеграмм-канал «ПолитБрокер». Соответствующий отчет опубликован в понедельник, 5 октября.

Эксперты связывают рост популярности главы Брянщины с победой на сентябрьских выборах. Также на повышение губернаторского рейтинга повлияли визиты в Брянск влиятельных московских политиков и недавняя встреча с президентом Белоруссии.

Кроме этого, увеличению доверия поспособствовало участие брянского губернатора в прививочной кампании против гриппа и коронавируса.

К слову, наряду с брянским губернатором политические «акции» возросли у руководителей Нижегородской, Костромской областей и Камчатского края.

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