В Брянске в ДТП на Красноармейской пострадали три человека

В ДТП на Красноармейской в Брянске пострадали три человека. Авария случилась около часа ночи в воскресенье, 4 октября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

56-летний водитель "Тойоты Камри" ехал по улице Октябрьской. Он поворачивал налево на улицу Ромашина и столкнулся с "Деу Ланос", за рулем которого был 20-летний автомобилист. Молодой человек ехал от улицы Пересвета в сторону Любезного.

У водителя "Тойоты" - рана головы. 48-летний пассажир иномарки ушиб грудную клетку. У водителя второй машины диагностировали ушиб колена.

Всех троих пострадавших отпустили домой, назначив лечение. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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