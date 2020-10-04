В брянском Новозыбкове в пожаре погиб мужчина

В 16.50 возгорание ликвидировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Новозыбкове Брянской области 4 октября произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Садовой. О подробностях рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16.27. На место выехали две автоцистерны и автолестница. Выяснилось, что в квартире горела мебель.

В 16.50 возгорание ликвидировали. В результате пожара травмирован один человек. Причина происшествия устанавливается.

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