В Брянской области из-за косули произошла авария

В Злынковском районе Брянской области из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть косули произошло ДТП. Авария случилась 3 октября около семи часов вечера на 2 километре дороги «Злынка – Кожановка».

31-летний водитель мотоцикла ИЖ ехал со стороны Злынки в направлении деревни Петровка. От столкновения с животным мотоциклист получил ушиб правой голени, ссадину и рваную рану коленного сустава.

Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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