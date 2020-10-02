В Брянске будут регулярно проверять маски в общественных местах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске будут регулярно устраивать рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах. В первую очередь, проверять будут магазины и транспорт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На этой неделе проверяли водителей и пассажиров маршрутных такси. За два дня остановили 45 машин на маршрутах №№10, 34/1, 35, 36, 38, 45, 47, 88, 99, 118, 166, 170, 179, 205, 211 и 240. Некоторые перевозчики игнорировали использование средств защиты - масок не было на водителях. Не требовали они надеть маску и от пассажиров.

Напомним, до этого проверяли маски в магазинах и кафе. Проверяющие наведались в 240 предприятий. И выписали 20 административных протоколов.

Начинают ловить горожан без масок и брянские полицейские.

Напомним, медицинскую маску можно не носить на улице, но обязательно нужно надевать в общественных местах - магазинах и общественном транспорте.

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