В Брянской области сменился начальник строительной инспекции

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области сменился начальник Государственной строительной инспекции. Раньше ведомство возглавлял Владимир Коваленко. С октября на сайте правительства Брянской области указан другой врио начальника - Михаил Семусев.

Накануне отставки Владимир Коваленко выступал на оперативном совещании в областном правительствами. Он рассказывал об итогах работы. До 2018 года строительный надзор не осуществлялся за домами не больше трех этажей. Это позволяло недобросовестным застройщикам возводить в том числе и социальные объекты низкого качества. А на них выделяют деньги из бюджета.

Инспекция проводит проверку, в том числе, и таких домов на разных этапах строительства. С начала 2020 года под строительным надзором находится 231 объект в области. Во время проверок выявили 413 нарушений. 343 из них устранили. За это время завели 27 административных дело. Должностных лиц и фирмы оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.

Но, видно, не все так гладко в строительной сфере в Брянской области. За взятки еще в марте задержали заместителя директора управления капитального строительства Брянской области Романа Сенокоса. Следователи выяснили, что за вознаграждение он способствовал беспрепятственной приемке объектов строительства, выполненных по государственных контрактам.

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