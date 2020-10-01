Брянский партизанский дуб занял третье место во всероссийском голосовании

Брянский Партизанский дуб занял третье место в конкурсе "Российское дерево года-2020". Голосование проходило на сайте «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая. Его итоги подвели 1 октября.

За брянский дуб отдали 11 тысяч 260 голосов. В голосовании участвовали 12 уникальных исторических деревьев со всей России.

Во время Великой Отечественной войны у навлинского дуба встречались участники партизанского отряда "Смерть немецким оккупантам". На дереве был оборудован наблюдательный пункт.

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