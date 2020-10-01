В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 54 человека. Такие данные на 1 октября опубликовали в оперативном штабе. За тоже время выздоровели 56 пациентов. За 24 часа выполнили 1629 тестов.

Общее число заболевших в Брянской области на 1 октября составляет 9475 человек. Выздоровели за все время 7680 пациентов. Умерли - 38 брянцев. За последние сутки новый смертей не регистрировали.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Брянске - 29 человек.

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