В Брянске от микрорайона Деснаград пустят новый автобус №48а

В Брянске могут запустить новый автобусный маршрут от микрорайона Деснаград до переулка Уральского. Об этом сообщили активисты жилищного комплекса на улице Флотской. Горожане ссылаются на аукционную документацию, полученную на сайте госзакупок.

Исходя из имеющихся документов, новый муниципальный автобусный маршрут №48а должен начать курсировать с 15 октября 2020 года. В рейс ежедневно будут выходить от 10 до 12 машин.

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