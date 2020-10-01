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Общество

В Брянске от микрорайона Деснаград пустят новый автобус №48а

Он будет курсировать от микрорайона Деснаград до переулка Уральского
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске могут запустить новый автобусный маршрут от микрорайона Деснаград до переулка Уральского. Об этом сообщили активисты жилищного комплекса на улице Флотской. Горожане ссылаются на аукционную документацию, полученную на сайте госзакупок.

Исходя из имеющихся документов, новый муниципальный автобусный маршрут №48а должен начать курсировать с 15 октября 2020 года. В рейс ежедневно будут выходить от 10 до 12 машин.

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