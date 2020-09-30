В Брянске выбрали место под временный приют для животных

В Брянске временный приют для бродячих собак планируют разместить по улице Почтовой в Бежицком районе.

На участке в полтора гектара есть подходящие помещения. Прежде их использовали для нужд дорожного управления. Дорожники готовы не только уступить свою территорию, но и сделать вольеры для собак.

К объекту уже подведены вода, электричество и другие коммунальные сети. Для использования помещения под временный приют для бродячих собак осталось получить разрешение управления ветеринарии.

В ближайшее время специалисты осмотрят площадку и примут решение о возможности ее использования для содержания собак, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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