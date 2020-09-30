ООО "Санаторий Жуковский" приглашает на санаторно-курортное лечение и отдых!

Фото: ООО "Санаторий Жуковский".
Отдых здесь подойдет всем и каждому - вне зависимости от возраста и предпочтений.
Тихая и спокойная атмосфера, домашний уют, чистый лесной воздух, досуг на любой вкус - все это Вы найдете в "Санатории Жуковский"!
предлагает высокий комфорт доступного по цене отдыха,
разнообразное сбалансированное питание, увлекательную развлекательную программу,
широкий выбор лечебных и общеукрепляющих процедур, большой спектр лабораторных исследований, консультативный прием врачей-специалистов и функциональную диагностику, физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапию, гирудотерапию, посещение бассейна, фитотерапию и многое другое.
Сейчас очень выгодно отдыхать в "Санатории Жуковский", так как весь октябрь действуют скидки на приобретение путевок от 10 дней, а также скидки на путевки для членов профсоюзов!
На сайте https://sanzhukovskiy.ru представлена вся подробная информация об услугах и стоимости, здесь также можно приобрести туры выходного дня
Санаторий расположен по адресу: Брянская область, г. Жуковка, ул. Набережная,5
Звоните по телефонам: (48334) 3-13-55, 3-19-41 и 89611016062 и выбирайте удобный для Вас период отдыха!
Проезд в санаторий: От ст. Брянск электропоездом до станции Жуковка (в дни заездов от станции Жуковка до санатория курсирует автобус здравницы).
От железнодорожной станции Жуковка до санатория следует автобусный маршрут №2 и маршрутная ГАЗель №20,10
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
реклама. Лицензия ЛО-32-01-001643 от 05.04.2019г.Скидки действительны с 01.10.2020г.-31.10.2020г.