ООО "Санаторий Жуковский" приглашает на санаторно-курортное лечение и отдых!

Фото: ООО "Санаторий Жуковский".

Отдых здесь подойдет всем и каждому - вне зависимости от возраста и предпочтений.

Тихая и спокойная атмосфера, домашний уют, чистый лесной воздух, досуг на любой вкус - все это Вы найдете в "Санатории Жуковский"!

предлагает высокий комфорт доступного по цене отдыха,

разнообразное сбалансированное питание, увлекательную развлекательную программу,

широкий выбор лечебных и общеукрепляющих процедур, большой спектр лабораторных исследований, консультативный прием врачей-специалистов и функциональную диагностику, физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапию, гирудотерапию, посещение бассейна, фитотерапию и многое другое.

Сейчас очень выгодно отдыхать в "Санатории Жуковский", так как весь октябрь действуют скидки на приобретение путевок от 10 дней, а также скидки на путевки для членов профсоюзов!

На сайте https://sanzhukovskiy.ru представлена вся подробная информация об услугах и стоимости, здесь также можно приобрести туры выходного дня

Санаторий расположен по адресу: Брянская область, г. Жуковка, ул. Набережная,5

Звоните по телефонам: (48334) 3-13-55, 3-19-41 и 89611016062 и выбирайте удобный для Вас период отдыха!

Проезд в санаторий: От ст. Брянск электропоездом до станции Жуковка (в дни заездов от станции Жуковка до санатория курсирует автобус здравницы).

От железнодорожной станции Жуковка до санатория следует автобусный маршрут №2 и маршрутная ГАЗель №20,10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

реклама. Лицензия ЛО-32-01-001643 от 05.04.2019г.Скидки действительны с 01.10.2020г.-31.10.2020г.