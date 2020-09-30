Фото: "Локоть-инфо".

В Брасовском районе огромное дерево рухнуло на кладбище. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в социальных сетях. Пользователи опубликовали снимки.

Судя по фото, упавшее дерево повредило несколько могил.

Автор снимка пишет, что кладбище Городище находится недалеко от трассы М-3 "Украина".

Местные жители надеются, что власти сельского поселения что-нибудь предпримут, чтобы убрать дерево и восстановить разрушенные могилы. Наведаться на кладбище с проверкой они пообещали через неделю после публикации.

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