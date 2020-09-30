В Брянской области автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло на 8 километре автодороги «Брянск – Дятьково – граница с Калужской областью» около десяти часов вечера 29 сентября.

25-летний пешеход шел по обочине без светоотражающих элементов на одежде. Его сбил неустановленный автомобиль, который двигался в попутном направлении. Водитель скрылся с места происшествия.

Пешеход получил ушиб левого коленного сустава с осаднением. Его отпустили домой с назначением лечения, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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