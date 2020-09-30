Жительница Клинков получила 8 лет колонии за убийство мужа

Жительницу Клинцов приговорили к восьми годам колонии общего режима за убийство мужа. Вердикт 42-летней женщине вынесли в Клинцовском городском суде.

В суде установили что 29 марта обвиняемая была у себя дома. Она поссорилась с супругом. И ударила его один раз новом в живот. Рана оказалась смертельной.

- При назначения наказания суд учел ее явку с повинной, наличие малолетних детей, а также признание вины и раскаяние в содеянном, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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