23-летний житель Погарского района выращивал в гараже коноплю. На молодого человека завели административное дело. Ему грозит арест на 15 суток или штраф.

Житель села Дареевск оборудовал свой гараж под теплицу, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Он провел внутрь освещение и отопление. Полицейские нашли 18 горшков с кустами конопли.

Парень рассказал, что семена купил через интернет. А растения выращивал, чтобы потом продать.

Преступление выявили сотрудники полиции и Пограничного управления ФСБ России.

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