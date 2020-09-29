Сын бывшего брянского вице-губернатора ушел с места ДТП после аварии

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Максим Резунов покинул место ДТП. Это выяснили следователи в рамках уголовного дела. Информацию подтвердили им автоинспекторы, которые прибыли на место аварии. Не отрицал ее на допросе и сам обвиняемый. Сотрудники ГИБДД задержали участника неподалеку от места аварии.

По версии следствия, Максим Резунов сел за руль "Фольксвагена Туарег" пьяным. Поэтому ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, связанное с оставлением места ДТП, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения".

Максима Резунова суд отправил под домашний арест до середины ноября.

- Следователям предстоит провести сложную экспертизу, чтобы доказать вину участника аварии, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Авария с сыном бывшего брянского вице-губернатора случилась 18 сентября. Один из водителей через несколько дней скончался. Максим Резунов врезался в иномарку, стоящую на перекрестке. Та выехала на встречную полосу и столкнулась с еще одной машиной.

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