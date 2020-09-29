В Брянске не пешеходном переходе сбили 45-летнюю женщину

В Брянске около половины девятого вечера 28 сентября сбили 45-летнюю женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла на улице Брянской пролетарской дивизии в Бежицком районе.

28-летний водитель автомобиля «Рено Логан» двигался со стороны улицы Ульянова в направлении улицы 3-го Интернационала.

Пешеход получила ушиб левого колена, ее отпустили домой с назначением лечения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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