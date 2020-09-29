30 начинающих поэтов побывали на семинаре в Овстуге

Фото: музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг".

На днях в брянском селе Овстуг в Жуковском районе состоялся семинар для молодых поэтов. Культурное событие объединило поэтов из разных областей центральной России. Одна из площадок семинара работала в музее-заповеднике Федора Тютчева.

Прежде чем стать участниками семинара, поэты прошли конкурсный отбор. 500 человек представили свои работы на суд жюри. И только 30 молодых поэтов побывали на уроках литературного мастерства у членов Союза писателей России. Участники семинара – молодые дарования из Калужской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Орловской, Нижегородской, Саратовской, Курской, Брянской, Московской областей и города Москвы.

Для молодых поэтов организовали экскурсию по Дому-музею Федора Тютчева и парку. Участники семинара побывали у знаменитого пруда, где из своих рук кормили лебедей.

У центрального крыльца усадьбы они читали свои авторские произведения. Актриса Московского театра «Сфера» Екатерина Ишимцева дала им урок театрального мастерства, сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

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