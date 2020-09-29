На жительницу Новозыбкова завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику полиции. Женщина предложила две тысячи рублей временно исполняющему обязанности начальника ОГИБДД.

Прокуратура установила, что обвиняемая 24 мая разрешила управлять своим автомобилем сожителю, у которого не было водительских прав. Сотрудники полиции эвакуировали машину и поместили ее на штрафстоянку.

На следующий день владелица машины пришла в полицию. Чтобы избежать наказания, она попыталась дать две тысячи рублей временно исполняющему обязанности начальника ОГИБДД. Полицейский объяснил женщине, что ее действия незаконны и за них грозит уголовная ответственность. Однако, это ее не остановило.

Сотрудник полиции не взял деньги и сообщил о незаконных действиях в дежурную часть. По факту на женщину завели уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в мировом суде, сообщает прокуратура Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».