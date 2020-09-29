Брянец получил два года условно за комментарий в соцсети

Жителя поселка Свень Брянского района осудили за размещение в социальных сетях комментариев, которые призывали к совершению экстремистских действий.

В суде установили, что 6 сентября прошлого года 32-летний мужчина написал в социальной сети комментарий, в котором призывал к совершению преступлений на почве национальной ненависти или вражды.

- За эти противозаконные действия брянца приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А еще наказанием для него послужило лишение прав заниматься деятельностью связанной с администрированием интернет-сайтов.

Расследовали данное преступление сотрудники УФСБ России по Брянской области.

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