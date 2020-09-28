Жителя Погарского района за попытку убийства осудили на 7,5 лет

51-летнего жителя Погарского района осудили на семь с половиной лет за попытку убийства. Брянец будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В суде установили, что 24 февраля на кухне своего дома пьяный мужчина из-за ревности к своей гражданской супруге попытался поднять на нее руку. Женщина, заметив агрессивный настрой, поспешила к входной двери. Она выскочила во двор и стала убегать, но споткнулась. Мужчина с ножом в руке догнал ее и ударил в спину. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. Все могло бы кончиться намного трагичнее, если бы вовремя не вмешались местные жители и не вызвали скорую помощь.

Это не единственное преступление, совершенное подсудимым. Он и раньше нарушал закон. В октябре прошлого года он проник в подвал к знакомой и украл консервацию. Да и по отношению к своей супруге мужчина не раз прикладывал руку. 5 января он изрядно выпил и избил ее. Бил по лицу и по голове не только руками, но и ногами. В тот же день на сутки закрыл женщину в подвале.

Страдали от брянца и соседи. 3 февраля злоумышленник забрался к односельчанке в дом с намерением украсть деньги. Появление хозяйки помешало замыслу, но не остановило мужчину. В тот же день он все же украл паспорт и другие личные документы владелицы дома.

- Приговор суда пока в законную силу не вступил, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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