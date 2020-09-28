В Брянске суд вновь отказал владельцу ТРЦ Тимошкову

В Брянске продолжаются судебные разбирательства по поводу закрытия торгово-развлекательного центра по улице Красноармейской. Брянский областной суд вновь запретил эксплуатировать здание.

Владелец заведения Николай Тимошков обратился в областной суд с заявлением снять наложенные на него обеспечительные меры в части запрета эксплуатации здания пристройки к зданию многофункционального назначения.

Отменить обеспечительные меры возможно лишь в случае, если отпали основания для принятия данных мер. Как пояснили в областном суде, основания, по которым были приняты обеспечительные меры, не отпали, необходимость в их сохранении не утрачена. Поэтому суд оставил заявление Тимошкова без удовлетворения.

Напомним, ТРЦ закрыли в 2018 году по соображениям пожарной безопасности.

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