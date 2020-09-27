Пьяный лихач на «БМВ» перевернул мусоровоз в Стародубе

Фото: Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области.

В брянском городе Стародуб произошло ДТП с участием мусоровоза. По предварительной информации, пострадали два человека.

Сообщение о дорожной аварии на улице Ленина в райцентре появилась в социальных сетях. Уточнялось, что она имела место в субботу, 26 сентября. В большегруз на большой скорости врезался автомобиль марки «БМВ». От удара спецмашина опрокинулась.

По предварительной информации, в ДТП пострадали оба водителя. Их увезли в больницу. Также значительные механические повреждения получили автомобили.

В региональной ГИБДД пока не прокомментировали инцидент. Зато это сделали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО. С их слов, столкновение спровоцировал водитель иномарки. Находясь в состоянии опьянения, тот превысил скорость. Причем ранее мужчину лишили водительских прав.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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