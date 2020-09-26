В пьяном ДТП в Рогнединском районе погибли два человека

В ДТП с перевернувшейся иномаркой в Рогнединском районе погибли два человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рогнединском районе в ночь с пятницы на субботу – 26 сентября. Его спровоцировал пьяный водитель, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла в 00.30 на 17-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск-Дубровка-Рогнедино.

Известно, что автомобиль «Фольксваген Пассат» двигался со стороны Дубровки в сторону Рогнедино. За рулем находился 37-летний водитель. Предположительно, мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

– В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, – говорят в Госавтоинспекции. – У первого установлено опьянение.

В региональном ГУ МЧС России добавили, что к месту ЧП – в деревню Гатьково – выезжали пожарные и спасатели. Одного из погибших пришлось извлекать из машины при помощи спецсредств.

Кстати, всего за прошедшие сутки в регионе случилось три автоаварии с участием пьяных автомобилистов. Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

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