При столкновении ВАЗа с деревом в Дятьковском районе пострадали двое

Фот: УГИБДД по Брянской области.

Два человека получили травмы в ДТП с ВАЗом и деревом в Дятьковском районе Брянской области утром 26 сентября. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

Автоавария произошла около 06.00 на улице Карла Маркса в поселке Ивот. В нее попал 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121, ехавший со стороны Сельцо. По предварительной информации, тот не справился с управлением, вылетел на левую обочину и врезался в дерево.

– В результате происшествия пострадал водитель и его пассажир, – уточняют в УГИБДД по региону. – У первого медики диагностировали «ушиб грудной клетки» и отпустили на домашнее лечение. А второго пострадавшего госпитализировали. У него – «перелом шейки бедра».

Кстати, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Чем подтвердил данный факт.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».