В Брянске завершают ремонт школы искусств имени Николаевой

В настоящее время основные работы ведутся в концертном зале. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска завершают начатый в июне ремонт школы искусств имени Татьяны Николаевой. Строители почти полностью сделали холл первого этажа и фойе второго этажа. На 90 процентов готовы помещения художественной галереи «Персона».

В настоящее время основные работы ведутся в концертном зале. Подрядчики установили новую сцену, готовят полы, сделали стены и потолок. Уже приступили к внутренней отделке, на стенах монтируют акустические панели для лучшего восприятия звука.

В школе искусств ждут поставку новых кресел для зрительного зала. Ремонт планируют завершить в течение двух недель. На обновление учреждения искусства из бюджета направили больше 28 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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