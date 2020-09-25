19-летняя брянская девушка участвует в новом сезоне реалити-шоу «Пацанки»

19-летняя жительница Брянской области Виктория Лазутина участвует в новом сезоне реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Она стала жертвой травли, объектом издевок в школе. На проект Виктория пришла в надежде на то, что он поможет изменить ее жизнь в лучшую сторону.

Но в первой же серии нового сезона девушка показала себя не с лучшей стороны. Злоупотребила алкоголем и устроила потасовку. За это ее признали одной из худших среди участниц.

«Пацанке» из Брянской области дали второй шанс. Но впечатление о себе девушка все же испортила.

В новом сезоне реалити-шоу участвуют воспитанницы детских домов, жертвы насилия или травли, бывшие заключенные и девушки легкого поведения.

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