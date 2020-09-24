В Брянской области в сентябре обнаружили 13 поддельных купюр

Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области в сентябре зарегистрировали 13 фактов обнаружения поддельных денег. Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и обращать внимание на признаки, отличающие фальшивки от подлинных денег.

– Если к вам в руки попадает купюра, чья подлинность вызывает сомнения, – следует немедленно обратиться в полицию, не пытаясь избавиться от нее в каком-либо из магазинов, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Желание вернуть свои деньги может обернуться уголовным наказанием с санкцией до 15 лет лишения свободы и крупным штрафом.

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