Жители Брянска угостили тыквой обитателей зоопарка на Кургане Бессмертия

Фото: Зоопарк города Брянска.

В четверг, 24 сентября, работники брянского зоопарка, расположенного на Кургане Бессмертия, поделились приятной новостью. Неравнодушные горожане сделали вкусный подарок питомцам зоопарка. Они привезли зверушкам тыкву, которую лично вырастили и собрали со своих приусадебных участков. Об этом сотрудники живого уголка сообщили в социальных сетях.

- Спасибо вам большое за вашу доброту и заботу! - благодарят брянцев сотрудники зоопарка.

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