В Брянске ищут 37-летнего Александр Прохорова

Фото: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Брянской области" в vk.com.

В Брянске разыскивают Александра Вячеславовича Прохорова 1983 года рождения. 24 сентября он ушел из своего дома в Советском районе в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 164 сантиметра, плотного телосложения, карие глаза, темно-русые волосы. На тыльной стороне правой руки татуировка с номером телефона. Был одет в футболку, темные шорты, темные носки и резиновые галоши.

Пропавший дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе.

Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.

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