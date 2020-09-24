Бывший сотрудник брянского УФСИН выплатит сумму полученных взяток

В Брянске бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции в 2017-2018 годах брал взятки от осужденных за предоставленную им возможность не участвовать в исправительных и обязательных работах.

Таким образом граждане смогли избежать фактического отбывания назначенного им наказания. Деньги бывший работник УФСИН получал как лично, так и через посредников.

За взяточничество сотрудника службы исполнения наказания осудили и взыскали в доход государства свыше 170 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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