ЭкоВелоСириус

Фото: АО «Чистая планета».

«Чистая планета» стала организатором и партнером велофестиваля, посвященного «Всемирному Дню без автомобиля». Мероприятие по популяризации безвредного и экологичного вида транспорта, здорового образа жизни и направленное на привлечение внимания школьников к защите окружающей среды и раздельному сбору отходов прошло в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

- Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области продолжает проводить акции и мероприятия в рамках своего сентябрьского экофестиваля. На этот раз вместе мы объединили свои усилия с Департаментом образования и науки Брянской области и ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», чтобы провести мероприятие, посвященное здоровому образу жизни, защите окружающей среды и популяризации раздельного сбора отходов. Необычные спортивные соревнования, в которых приняли участие школьники разных возрастов, не оставили равнодушными ни самих спортсменов, ни зрителей. Ведь волонтеры компании «Чистой планеты», которые реализуют наш проект по экопросвещению «Чистая планета- детям!» - старшеклассники брянской школы номер четыре – провели для велосипедистов необычные, увлекательные соревнования: экобаскетбол, экохоккей и эковелокросс. Так, например, велосипедисты не только должны были быстрее всех проехать дистанцию, но и, собрав по пути разбросанные пластиковые бутылки и картонные коробки, правильно их распределить на финише по контейнерам для раздельного сбора отходов. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и подарками. Я убежден, что такие мероприятия по экопросвещению, направленные на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде, приучающие к раздельному сбору отходов и здоровому образу жизни очень важны для успешной реализации национального проекта «Экология», - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.