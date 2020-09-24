В Брянске уголовник из Мурманской области угрожал полицейским ножом

Мужчину обезвредили и доставили в дежурную часть. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске задержали беглого уголовника из Мурманской области. Ночью 14 сентября 2020 года для проверки документов в стационарный пост полиции по улице Красноармейской, 31 из ближайшего сквера доставили 54-летнего мужчину.

Задержанный не подчинился требованиям полицейских и стал угрожать им ножом. Мужчину обезвредили и доставили в дежурную часть. Здесь выяснилось, что дебошира разыскивают мурманские правоохранители за убийство и хранение взрывных устройств. Скрываясь от уголовной ответственности, он приехал в Брянскую область.

Задержанного заключили под стражу и предъявили обвинение за насилие в отношении представителя власти. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».