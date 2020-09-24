Под Брянском водитель легковушки насмерть сбил пешехода

В ночь на 23 сентября в Брянском районе, на 116-м километре автодороги «Подъезд к городу Брянску», произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

52-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" ехал в строну Брянска и, не заметив в темноте 49-летнего пешехода, сбил его. Мужчина находился посередине полосы движения для автомобилей. К тому же на нем была темная одежда без светоотражающих элементов. Возможно, эти факторы и стали причиной наезда на ночного пешехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщает УГИБДД УМВД по Брянской области. Точные обстоятельства случившегося выясняют.

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