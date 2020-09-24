Жительницу Навли оштрафовали за экстремистские комментарии в социальных сетях

Нелестные комментарии разместила на своей личной страничке в социальных сетях 31-летняя жительница брянского поселка Навля. Она высказалась непристойно и оскорбительно относительно людей других национальностей, рас, религиозных предпочтений. Доступной страничкой данной особы заинтересовались сотрудники полиции и передали размещенные на ней публикации в прокуратуру.

В результате на женщину завели уголовное дело и назначили штраф в сумме пять тысяч рублей. Постановление суда о данной мере наказания пока в законную силу не вступило, сообщает прокуратура Брянской области.

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