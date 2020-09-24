Сейчас здесь делают цокольный этаж и кирпичную кладку стен. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в 2020 году построят три новых детских сада. Еще одно дошкольное учреждение сдадут в следующем году.

В Бежицком районе сейчас делают ясельную пристройку на 55 мест к детсаду №147 «Голубые дорожки». Здесь уже завершают возведение кирпичных стен, бетонируют полы, монтируют теплотрассу. На детский сад направлено 58,7 миллионов рублей.

В Володарском районе возводят еще одну пристройку под ясли детского №15 «Ягодка». Подрядчики смонтировали фундаментные плиты, стены техподполья, делают теплотрассу. Общая стоимость объекта 58,9 миллионов рублей.

В Советском районе Брянска на территории старого аэропорта строят сразу два дошкольных учреждения. Детский сад на 270 мест «Гармония», который находится около новой школы №71, уже практически готов. В настоящее время строители отделывают фасад, благоустраивают двор. На учреждение потратили 181 миллион рублей.

Детский сад на улице Строкина, также рассчитанный на 270 мест, планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас здесь делают цокольный этаж и кирпичную кладку стен. На строительство выделено 183 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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