Брянскому наркоторговцу грозит до 20 лет тюрьмы

При досмотре у мужчины изъяли 49 пакетиков с порошкообразным веществом. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске задержали 40-летнего местного жителя. Внешне он напоминал пьяного, но запаха алкоголя от него не было. При досмотре у мужчины изъяли 49 пакетиков с порошкообразным веществом.

По словам задержанного, он договорился в интернете с неизвестным о реализации психотропных препаратов. При обыске дома у мужчины нашли еще один пакет с 200 граммами порошкообразного вещества.

Изъятое направили на экспертизу. По ее результатам могут принять решение о возбуждении уголовного дела за незаконный сбыт наркотиков. Жителю Брянска грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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