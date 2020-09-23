В Брянске планируют открыть временный приют для бродячих собак

В Брянске планируют оборудовать временный приют для бродячих животных. Об этом рассказал мэр города на заседании горсовета 23 сентября. Уже подобрали территорию для размещения бездомных собак. Ее будут задействовать до тех пор, пока не построят постоянный приют для животных. Площадку на данный момент согласуют с региональным управлением ветеринарии.

Проект постоянного приюта появится в декабре этого года, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. К этому времени он должен пройти все экспертизы. После назначат торги и выберут подрядчика для строительства.

Напомним, жертвами бездомных собак в Брянске стали три человека. ЧП произошли на новом городке в Бежицком районе. Следователи расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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