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Общество

В Брянской области мошенники требуют денег от имени чиновников

Руководители региона просят горожан не поддаваться на провокации
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Письма размещены на фейковом бланке областного правительства, где указаны контактные данные злоумышленников.

Письма размещены на фейковом бланке областного правительства, где указаны контактные данные злоумышленников.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области мошенники от имени правительства региона рассылают руководителям предприятий запросы на оказание материальной помощи. Деньги просят на покупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Письма размещены на фейковом бланке областного правительства, где указаны контактные данные злоумышленников. Сотрудники администрации Брянской области уже написали заявление в полицию.

Руководители региона обращаются к главам предприятий и к жителям области с просьбой не поддаваться на провокации, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

О подозрительных действиях необходимо сообщать в полицию лично или по телефону 02 (с мобильного - 102). Также можно звонить в департамент региональной безопасности Брянской области по телефону 8(4832) 66-47-76.

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