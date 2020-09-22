Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Брянске потребовали установить фонари у поворота на Партизанскую поляну. Он находится на Карачевском шоссе. Дорога находится на балансе "Упрдор Москва –

Бобруйск". Общественники и управление автомобильных дорог Брянской области направили обращение в организацию с просьбой рассмотреть вопрос об освещении поворота.

На перекрестке есть остановка общественного транспорта и нерегулируемый пешеходный переход. Он оборудован желтым мигающим светофором, сообщают в пресс-службе ОНФ. Но местные жители считают, что этого недостаточно.

Проблему полноценного уличного освещения на этом участке поднимали еще в 2018 году, когда на повороте случались смертельные аварии с пешеходами. Но вопрос до сих пор не решен.

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