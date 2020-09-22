Жительницу Дятькова осудили за хищение природного газа

40-летнюю жительницу Дятьковского района осудили за тайное хищение природного газа из газопровода для бытовых нужд. Суд приговорил ее к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев. Ей назначили условное наказание с испытательным сроком один год.

А еще обвиняемой пришлось заплатить штраф в сумме 19158 рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Отметим, что стоимость похищенного обвиняемой бытового газа немного меньше - 19 тысяч рублей. По сообщению прокуратуры Брянской области, приговор, вынесенный жительнице Дятькова, пока не вступил в законную силу.

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