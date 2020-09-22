В Брянске разыскивают 26-летнего Романа Пядышева

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянске разыскивают Романа Дмитриевича Пядышева 1993 года рождения. Его местонахождение неизвестно с мая 2020 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, карие глаза, нормальное телосложение. На правой руке есть татуировка. Во что он был одет, неизвестно.

Если вы располагаете сведениями о пропавшем, позвоните на номер горячей линии отряда «ЛизаАлерт» по телефону 88007005452 или в полицию 02 (102).

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