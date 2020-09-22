Житель Рогнединского района проведет 8 месяцев за решеткой за украденную тележку

39-летнего жителя Рогнединского района осудили за кражу строительной тележки. Мужчину приговорили к восьми месяцам колонии строгого режима.

В суде установили, что преступление совершили 4 июля примерно в 11.40. Мужчина изрядно выпил. Находясь недалеко от магазина в поселке Рогнедино, убедился, что за ним никто не наблюдает. Потом украл строительную тележку, принадлежащую местному предпринимателю.

Кстати, обвиняемый уже был судим, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Новый приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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