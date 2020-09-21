Под Брянском прошел Фестиваль славянской культуры

На фестивальной поляне выступили различные фольклорные коллективы. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области в субботу, 19 сентября, в селе Вщиж Жуковского района прошел Фестиваль славянской культуры. На месте разрушенного в 13 веке древнерусского города собрались любители славянской культуры и истории.

Организаторы подготовили насыщенную концертную программу. На фестивальной поляне выступили различные фольклорные коллективы.

Для гостей праздника устроили традиционные славянские игрища. Как всегда, зрелищной была казачья рубка шашкой.

На фестивале можно было посмотреть и приобрести работы народных мастеров: резчиков по дереву, вышивальщиц, гончаров...

Взрослые и дети узнали об особенностях вооружения и снаряжения древнерусских воинов на выставке под открытым небом «Топор – всему голова».

Завершился праздник большим общим костром, около которого собрались организаторы и гости фестиваля. Все участники получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений.

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