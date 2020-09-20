В ДТП в Брянске пострадала женщина за рулем перевернувшейся машины

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В дорожно-транспортном происшествии в Фокинском районе Брянска пострадала 29-летняя женщина, которая была за рулем перевернувшееся машины. Автоавария случилась около половины третьего дня в субботу, 19 сентября, на улице Транспортной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилистка на "Ладе Калина" ехала со стороны улицы Менжинского по улице Богдана Хмельницкого в сторону переулка Июльского. Она выезжала с второстепенной дороги и не пропустила "Мерседес Вито", который двигался по главной. Машины столкнулись. От удара "Лада" врезалась в дорожный знак и перевернулась.

У женщины-водителя диагностировали перелом ребер и ушибы лица. Пострадавшую госпитализировали. 48-летний водитель "Мерседеса" не пострадал.

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