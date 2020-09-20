В Новозыбкове нарисовали первую диагональную зебру в городе

Фото: vk.com, "Новозыбков Град".

В брянском городе Новозыбков нарисовали первую диагональную зебру в городе. Она появилась на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической.

Горожане отметили, что в этом месте нет даже полноценного перекрестка, так как с одной стороны - пешеходная зона. Пешеходы при необходимости ходили по диагонали и без "зебры".

Горожане просят увеличить время на светофоре для перехода улицы. Так как для перехода по диагонали его не хватает.

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