Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Фокинском районе Брянска в ДТП перевернулась иномарка. Автоавария случилась днем в субботу, 19 сентября, на перекрестке улиц Транспортной и Богдана Хмельницкого. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в социальных сетях.

На перекрестке столкнулись две иномарки. На снимках видно, что на место аварии приехали сотрудники ГИБДД и спасатели. Очевидцы сообщают, что пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Кого-то из них увезли на скорой помощи.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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