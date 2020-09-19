Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фоминском районе Брянска сгорели сараи во дворе дома. Сообщение о пожаре на проспекте Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.03 в субботу, 19 сентября. На место выехали три пожарные машины.

Когда спасатели прибыли, увидели, что горит крыша блока сараев размером 20 на 15 метров. На пожаре работали три звена газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

С огнем справились в течение получаса. В 14.36 пламя полностью потушили.

Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелись сараи.

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